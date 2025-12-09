İran: Suudi Arabistan'la ilişkileri güçlendirme konusunda kararlıyız

İran, Çin ve Suudi Arabistan arasındaki üçüncü üçlü toplantının ardından Suudi Arabistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Velid bin Abdülkerim El Hureyci ve Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Miao Deo, Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Erakçi görüşmede, Çin'in Batı Asya'daki bölgesel konulara yönelik yapıcı yaklaşımını takdir etti.

Bakan Erakçi, İran'ın Suudi Arabistan da dahil olmak üzere komşu ülkelerle iyi komşuluk politikası temelinde ilişkilerini güçlendirme kararlılığını vurguladı.

Tahran'da üçlü toplantı

İran–Suudi Arabistan–Çin üçlü komitesinin Pekin Anlaşması’nı takip etmek üzere düzenlediği üçüncü toplantı bugün Tahran’da gerçekleştirildi. Toplantıda, Siyonist rejimin Filistin, Lübnan ve Suriye’ye yönelik saldırılarının durdurulması için ortak çağrı yapıldı. Taraflar ayrıca İran’ın egemenliğine yönelik ihlalleri kınadı. Pekin Anlaşması’nın uygulanması, İran–Suudi ilişkilerinde ilerleme, konsolosluk hizmetlerinde gelişme ve karşılıklı temasların artışı vurgulanırken üç ülke, bölgesel iş birliği ve siyasi–ekonomik ortaklıkların güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldı.