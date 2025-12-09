Trump'ın koridor projesi Azerbaycan ile Gürcistan arasındaki anlaşmazlığı arttırdı

Azerbaycan basını, bölgede yürütülen yeni TRIPP (“Trump Route for International Peace and Prosperity”) ulaşım projesinin Bakü ile Tiflis arasındaki ilişkilere olumsuz yansıdığını yazıyor. Yayımlanan değerlendirmelerde, Azerbaycanlı sürücülerin Eylül ayından bu yana Gürcistan sınırında sistematik gecikmelerle karşılaştığı belirtiliyor.

Azerbaycan medyasında, Gürcistan’ın uzun yıllardır en büyük yatırımcılarından biri olan Azerbaycan’ın güvenini zedelediği yorumları yapılırken, projenin devreye girmesiyle Gürcistan’ın bölgedeki lojistik öneminin zayıfladığı savunuluyor.

Gürcü siyaset bilimci Korneli Kakachia ise yerel basına yaptığı değerlendirmede, Gürcistan’ın Azerbaycan ile Türkiye arasında bağlantı rolünü koruyacağını, yeni projenin bu işlevi ortadan kaldırmayacağını ifade ediyor.

Kaynak: Ermeni Haber