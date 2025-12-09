Tahran toplantısı sona erdi: İsrail saldırıları kınandı

İran-Suudi Arabistan-Çin Ortak Üçlü Komitesi'nin üçüncü toplantısı bugün Tahran'ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Pekin Anlaşması'nın tüm hükümlerinin uygulanmasına ve BM Şartı'na, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) tüzüğüne ve uluslararası hukuka bağlı kalan İran ve Suudi Arabistan, tarafların ulusal egemenliğine, toprak bütünlüğüne, bağımsızlığına ve güvenliğine saygı göstereceğini vurguladı.

İran ve Suudi Arabistan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Pekin Anlaşması'nın uygulanmasında sürdürdüğü olumlu rolü ve verdiği desteği memnuniyetle karşıladı.

Çin ise, İran İslam Cumhuriyeti ve Suudi Arabistan Krallığı'nın ilişkilerini çeşitli alanlarda geliştirmek için attığı adımları desteklemeye ve teşvik etmeye devam etmeye hazır olduğunu vurguladı.

Her üç ülke de Tahran-Riyad ilişkilerinde devam eden ilerlemeyi memnuniyetle karşıladı.

Toplantıda üç ülke arasındaki işbirliği olanaklarının geliştirilmesine yönelik güçlü irade teyit edilmiştir. Üç taraf ayrıca, güvenlik, istikrar, barış ve ekonomik ilerlemeyi teşvik etmek amacıyla bölge ülkeleri arasında diyalog ve işbirliğinin önemini vurguladı.

Siyonist İsrail'in Filistin, Lübnan ve Suriye'ye yönelik saldırılarının derhal son verilmesi çağrısında bulunan üç ülke, bu rejimin İran İslam Cumhuriyeti'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik saldırılarını kınadı. İran İslam Cumhuriyeti ayrıca, söz konusu saldırı sırasında Suudi Arabistan Krallığı ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin net tutumlarını takdir etti.

