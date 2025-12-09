Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçisi, Erakçi’nin Bakü ziyaretini değerlendirdi

Azerbaycan’ın İran Büyükelçisi Ali Alizade, İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi’nin Bakü’ye gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin olarak resmi X hesabında şunları yazdı:

“İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi’nin Azerbaycan’a yaptığı ziyaret başarıyla tamamlandı. Ziyaret sırasında, birkaç ikili görüşmenin yanı sıra, heyet cumhurbaşkanı tarafından da kabul edildi.”

Ziyaret sırasında Azerbaycan-İran ilişkilerinin değerlendirildiğini, gündemdeki konular ve gelecekteki gelişim perspektiflerinin ele alındığını belirten Alizade ayrıca, halklar arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi, karşılıklı ziyaretlerin sürdürülmesi, ortak projeler ve işbirliğinin daha da artırılmasının önemine dikkat çekildiğini açıkladı.

Alizade, Azerbaycan ve İran arasındaki karşılıklı ziyaretler, toplantılar ve samimi temasların, yükselen bir ivmeyle gelişen ilişkiler için büyük önem taşıdığını ve iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin artırılmasına olumlu etkiler sağlayacağını vurguladı.