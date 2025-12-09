İran: Çin ile ilişkileri derinleştirmeye hazırız

İran Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Bakan Yardımcısı Mecid Taht Revançi, İran-Çin-Suudi Arabistan üçlü toplantısının üçüncü turuna katılmak üzere Tahran’a gelen Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Miao Deyu ile görüştü.

Bu görüşmede Taht Revançi, iki ülkenin kapsamlı stratejik ortaklığına ve İran ile Çin liderlerinin ilişkileri her alanda geliştirme kararlılığına işaret ederek, İran’ın karşılıklı ilgi duyulan alanlarda ilişkileri derinleştirmeye ve 25 yıllık Kapsamlı İşbirliği Belgesi’ni uygulamaya hazır olduğunu vurguladı.

Taht Revançi ayrıca Çin’in Batı Asya bölgesinde istikrar ve barışa yönelik yapıcı rolüne teşekkür ederek, İran ve Çin arasında ikili ve çok taraflı işbirliği ile koordinasyonun artırılmasından memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı da, İran ve Çin’in uluslararası ve bölgesel gelişmelerden bağımsız olarak ilişkileri geliştirme yönündeki ortak kararlılığına vurgu yaparak, Çin’in, Pekin Anlaşması’nın temel hedefi olan bölgesel barış ve istikrar doğrultusunda, İran ve Suudi Arabistan arasındaki kapsamlı işbirliğini ikili ve üçlü formatlarda güçlendirmek için yapıcı bir rol üstlenmeye hazır olduğunu belirtti.