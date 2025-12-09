G Grubu'nda Belçika, Mısır ve Yeni Zelanda ile aynı grupta yer alan İran takımı, ABD'nin Los Angeles kentinde iki ve Seattle kentinde ise bir maça çıkacak.

İran dışında dünyanın en büyük İranlı topluluğuna sahip Los Angeles kenti, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda sekiz maça ev sahipliği yapacak.

ABD ile Paraguay arasındaki açılış maçı 12 Haziran'da bu kentteki SoFi Stadyumu'nda oynanacak.

Los Angeles Turizm Kurulu, kura sonuçlarına göre SoFi'de düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nın resmi programını açıkladı:

12 Haziran: ABD - Paraguay

15 Haziran: İran - Yeni Zelanda

18 Haziran: İsviçre - Avrupa play-off galibi

21 Haziran: Belçika - İran

25 Haziran: Play-off galibi - Amerika Birleşik Devletleri

28 Haziran ve 2 Temmuz: Eleme aşamasının iki maçı.

2026 Dünya Kupası Organizasyon Komitesi Başkanı Chris Klein, "ABD takımının Dünya Kupası'ndaki başlangıç ​​noktası Los Angeles olacak" dedi.

ABD'li yetkili: İran futbol ekibini ağırlamaya hazırız

Bu komitenin diğer üyesi Larry Friedman da, "Belçika, İran, Yeni Zelanda, Paraguay, İsviçre, ABD ve Avrupa play-off'larını kazanan takımları Los Angeles'ta ağırlamaya hazırız. Dünyanın dört bir yanından taraftarları ağırlayacağız ve sporun gücünü göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass ise "Sekiz maça ev sahipliği yapmak topluluğumuzu birleştirecek ve ekonomimizi güçlendirecek" diye konuştu.

ABD, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliğindeki 2026 FIFA Dünya Kupası, tarihte ilk kez 48 takımın katılımıyla düzenlenecek.

Turnuvadaki maçlar 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihlerinde oynanacak.