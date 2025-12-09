RSF: İsrail, gazetecilerin en büyük düşmanı

Paris merkezli RSF, bugün yayımladığı raporunda, geçen sene Aralık ayından bu yana dünya genelinde öldürülen gazeteci sayısının 67'ye ulaştığına dikkat çekti. İsrail güçleri tarafından Gazze Şeridi'nde 29 gazetecinin öldürüldüğüne işaret edilen raporda, bunun İsrail'i "gazetecilerin en büyük düşmanı konumuna getirdiği" belirtiliyor.

Rapora göre Gazze'de İsrail'in basını hedef alan en ölümcül saldırısı, 25 Ağustos'ta gerçekleşti. Gazze'nin güneyindeki bir hastaneye iki kez art arda yapılan saldırıda Reuters ve Associated Press (AP) gibi uluslararası haber ajanslarına haber geçen iki gazeteci de dahil olmak üzere toplam beş gazeteci öldürülmüştü.

RSF verilerine göre, Hamas ile İsrail arasındaki savaşın Ekim 2023'te başlamasından bu yana Gazze Şeridi'nde neredeyse 220 gazeteci hayatını kaybetti.