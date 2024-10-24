Ayetullah Hamanei’den şehit Safiyuddin için taziye mesajı

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, Lübnan direnişi, Hizbullah Yürütme Konseyi Başkanı Haşim Safiyuddin şehadetinden dolayı taziye mesajı yayınladı.

Devrim Lideri mesajında şu ifadeleri kullandı:

Fedakar ve mücahit seyyid, Haşim Safiyuddin direniş şehitleri saflarında yer aldı ve kutsal mekana giden yolda parlayan bir yıldız daha Kudüs semasını süsledi. Şehit Seyfiyuddin, Hizbullah'ın en önde gelen şahsiyetlerinden biriydi ve Sayın Seyyid Hasan Nasrullah'ın daimi dostu ve yoldaşıydı. Hizbullah, onun gibi liderlerin cesaretiyle Lübnan'ı parçalanma tehlikesinden korudu ve acımasız, zalim ve zaman zaman Beyrut'a saldıran gaspçı rejimin tehdidini etkisiz hale getirmeyi başardı. Onun cesareti ve fedakarlığı ve Nasrullah'ın eksenini oluşturan diğer komutanlar ve mücahitler, Litani, Tire ve o bölgedeki diğer şehirlerin güneyini gasp etme ve işgal etme ve işgal altındaki Filistin'e ilhak etme gibi teklikelerden kurtardı ve Siyonist rejimi başarısızlığa uğrattı.

Görünürde Nasrullah ve Safiyuddin artık yoktur ama onların ruhları ve liderliği sahada ve Lübnan ve halkı savunmaya devam etmektedir.

Bugün bile Hizbullah, Lübnan'ın en güçlü savunucusu ve uzun süredir Lübnan'ı bölmeyi hedefleyen Siyonist rejimin açgözlülüğüne karşı en güçlü kalkandır. Düşman, Hizbullah'ın Lübnan'a yönelik özverili rolünü inkar etmeye çalışıyor. Lübnan düşünenler bu batıl sözlerin onlardan duyulmasına izin vermemelidir.

Hizbullah yaşıyor, büyüyor ve tarihi rolünü oynuyor. Her zaman olduğu gibi İslam Cumhuriyeti, Kudüs Mücahidlerine ve Filistin'i gasp eden suç çetesinin işgaline direnenlere Allah'ın izniyle yardım edecektir.

Sevgili Seyyidimiz Safiyuddin Bey'in şehadeti, aziz ailesi, yakınları ve tüm direniş cephelerindeki silah yoldaşlarımıza tebrik ve taziyelerimi sunuyorum.