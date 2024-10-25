İran ile Türkiye sınır güvenliği için toplandı

İran-Türkiye 97. Alt Güvenlik Komite Toplantısı, iki ülkenin heyetlerinin katılımıyla Maku şehrinde gerçekleştirildi.

Maku Valisi Ramin Movahhedi başkanlığında düzenlenen toplantıya, Iğdır Valisi Ercan Turan ve Ağrı Valisi Mustafa Koç ile yetkililer katıldı.

Toplantıda, iki ülke arasındaki sınır güvenliğinin güçlendirilmesi ve işbirliğinin geliştirilmesi konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Görüşmelerin ardından, iki ülke yetkilileri tarafından bir protokol imzalandı. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Vali Koç, sınır güvenliğinin her iki ülke için de büyük önem taşıdığını belirterek, "Bu tür toplantılar, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesine ve işbirliğinin artmasına katkı sağlamaktadır" dedi.

İranlı yetkili Ramin Movahhedi de, Türkiye ile olan ilişkilerinin stratejik bir öneme sahip olduğunu ve sınır güvenliğindeki işbirliğinin iki ülke halkının da çıkarına olduğunu ifade etti.