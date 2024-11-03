Pezeşkiyan ABD'yi savaşı sürdürmekle suçladı

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, bugün bakanlar kurulu toplantısı sırasında yaptığı açıklamada, Siyonist İsrail'in İran'a yönelik düzenlediği saldırıya yanıt verileceğini yineledi.

Pezeşkiyan, İran'ın hiçbir zaman savaş başlatmadığını belirterek, Siyonist İsrail'in en büyük destekçisi ABD'yi bölgedeki savaşı sürdürmekle suçladı.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ''Bölgemiz dahil olmak üzere dünyanın farklı yerlerinde savaşların fitilini ateşleyen hep ABD olmuştur, şimdi de Siyonist rejime verdiği büyük destekle savaşı sürdürüyor.'' dedi.

Pezeşkiyan sözlerine şöyle devam etti:

''Hükümetimiz göreve gelir gelmez, Heniyye suikastıyla savaş fitilini yakan Siyonist rejimdi. Bazı ülkelerin tavsiyesi üzerine ve ateşkesin sağlanması ümidiyle itidalli davrandık. Ancak Siyonist rejim masum kadın ve çocukları katletmeyi sürdürdü ve saldırılarının kapsamını Lübnan'a kadar genişletti.''

Siyonistlere seslenen Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ''Onlar İran’a karşı herhangi bir hata yapılırsa, sert bir yanıt verileceğini çok iyi biliyorlar, ancak Tel Aviv rejimi davranışlarını gözden geçirip ateşkesi kabul eder, bölgenin masum halklarını öldürmeyi bırakırsa, ülkemizin misilleme türünü ve yoğunluğunu etkileyebilir.'' diye konuştu.