Filistin işgal altında olduğu sürece bölgeye huzur gelmeyecek

İran Cumhurbaşkanı Stratejik İşleri Yardımcısı Muhammed Cevad Zarif, bugün Tahran’da üst düzey siyasi ve askeri yetkililerin katılımıyla düzenlenen “Nasrullah Mektebi Uluslararası Konferansı”nda bir konuşma yaptı.

Zarif’in bu konferansta yaptığı konuşmasından satır başları:

- Seyyid Hasan ve diğer şehitlerin yolu, işgale karşı doğru direniş yoludur. Bu yolu bize yanlış göstermelerine izin vermeyelim. Direniş şehitleri, başkaları adına değil, kendi ana hedefleri olan işgali önlemek için şehit oldular. Bu şehitler, 1982 yılında İsrail'in Beyrut’a kadar işgal etmesinin ardından kendi hareketlerini kuran şehitlerdir.

- Hamas, Hizbullah ve İslami Cihad, işgalin bir sonucudur. Bu hareketler, Siyonist rejimin Lübnan, Filistin ve direnişi sona erdirdiğini ve Filistin davasını öldürdüğünü düşündüğü bir dönemin ardından kuruldular.

- Filistin halkının direnişini başkalarına atfetmesinler; İmam Humeyni ve İslam Devrimi Lideri’nin mesajları, Filistin halkının yanında durduğumuz ve onlara umut verdiğimiz yönündedir. Ancak dava, Filistin davasıdır, bizim adımıza değil.

- Filistin işgal altında olduğu, halkın hakları gözetilmediği ve mülteciler kendi evlerine dönmediği sürece bölgenin huzur yüzü görmeyeceğini kabul edilmeli.

- Eğer demokratik bir çözüm istiyorsanız, devrim lideri bir yol önerdi: Tüm halkın geleceğini özgürce belirleyeceği bir referanduma izin verin.

- Güney Afrika’da apartheid rejiminin sona ermesi, tekrarlanabilecek ve tekrarlanması gereken açık bir örnektir.