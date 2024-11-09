Irakçi: Şehit Nasrullah’ın idealleri yaşamaya devam edecek

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, Lübnan Hizbullah Hareketi eski Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrallah'ın şehadetinin 40. Günü münasebetiyle bugün 13 ülkeden uzman ve düşünürlerin ve İranlı askeri ve hükümet yetkililerinin katılımıyla düzenlenen “Nasrallah Mektebi Uluslararası Konferansı”nda konuşma yaptı.

Seyyid Hasan Nasrullah’ın şehadetini bölge ve dünya için büyük bir kayıp olarak nitelendiren Dışişleri Bakanı Irakçi, “Seyyed Hasan Nasrullah'ın yolu ve idealleri yaşamaya ve istikrarli olmaya devam edecek. Şehit Nasrullah, eşsiz cesaretiyle direnişin yeni tanımında yeri doldurulamaz bir rol oynadı” dedi.

Bakan Irakçi konuşmasının devamında, “İlerici ve yorulmak bilmez bir lider olan Seyyed Hasan Nasrullah, uluslararası ilişkilerin giderek karmaşıklaştığı ve çok yönlü hale geldiği günümüz dünyasında bölgesel denklemlerde köklü değişiklikler yapmayı başardı ve uluslararası ilişkiler ve güç dengesi konusundaki derin anlayışıyla direnişi bölgesel ve hatta küresel denklemlerde etkili bir faktör haline getirdi” ifadesini kullandı.

Irakçi, “Şehit Nasrullah, Siyonist rejimin sürekli baskıları nedeniyle sadece bölgenin değil tüm dünyanın güvenliğine tehdit oluşturduğunu tüm dünyaya defalarca gösterdi ve kendine özgü yaklaşımıyla bu tür tehditlere karşı nasıl durulacağını gösterdi ve dünya uluslarına kalıcı adalet ve haklara ulaşmanın tek yolunun direniş olduğunu öğretti” ifadelerinde bulundu.

Mevcut durumda uluslararası toplumun bu kriz karşındaki sorumluluğunun her zamankinden daha fazla olduğunu belirten Irakçi, “Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlar, uluslararası barış ve güvenliğin korunması konusunda üzerlerine düşen görevleri tarafsız ve adalete dayalı yaklaşımlar benimseyerek yerine getirmelidir” dedi.

Lübnan'daki mevcut savaşın askeri, istihbarat ve medya araçlarının bir birleşimi olduğunu ve hatta Müslümanlar ile Müslümanlar, ayrıca Müslümanlar ile Hıristiyanlar arasında fitne çıkarmak olduğunu belirten Irakçi, “Medya saldırısı, yanlış ve kışkırtıcı anlatılar yıkıcı askeri savaş kadar büyük. Lübnan her Lübnanlının evidir ve bu ülke tarih boyunca her zaman Müslüman ve Hıristiyanların barışçıl yaşamının ülkesi olmuştur ve öyle kalacaktır” diye konuştu.

Irakçi, komploları etkisiz hale getirmek ve birlik yaratmak için bu alanda faaliyet gösteren özgür medyanın rolünün önemine vurgu yaptı.

Bakan Irakçi konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Adil bir ateşkesin sağlanması, yaralı ve yerinden edilmiş Lübnan halkına yardım edilmesi uluslararası toplumun önceliği olmalıdır. İran İslam Cumhuriyeti bu konuda hiçbir çaba ve yardımdan kaçınmamıştır ve kaçınmayacaktır. İran geçmişten bu yana kanıtladığı gibi her zaman bölgenin mazlum halklarının yanında olmuş ve olacaktır. Lübnan ve Gazze bizim tarafımızdan asla unutulmayacaktır.”

Irakçi, “ABD, savaş genişlerse zararlı etkilerinin sadece Batı Asya bölgesi değil, diğer bölgelere de yayılacağını bilmelidir” dedi.