Tahran’da Nasrullah Mektebi Uluslararası Konferası düzenlendi

Lübnan Hizbullah Hareketi eski Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrulah'ın şehadetinin 40. Günü münasebetiyle bugün 13 ülkeden uzman ve düşünürlerin ve İranlı askeri ve hükümet yetkililerinin katılımıyla “Nasrullah Mektebi Uluslararası Konferansı” düzenlendi.

Şehit Nasrullah’ın kişilik boyutlarının yanı sıra emperyalizm ve Siyonizm karşısındaki siyasi rolünün tanınması amacıyla düzenlenen konferasta İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Kültür Bakanı Seyyid Abbas Salıhi, Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, Cumhurbaşkanı Stratejik İşler Yardımcısı Zarif ve Filistin Halkı İslam Devrimini Destekleme Komitesi Başkanı Hüccetülislam Ahteri hazır bulundu.