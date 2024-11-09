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9 Kas 2024 11:54

Kütahya’da 'Gazze’ye Destek Buluşması'

Kütahya’da 'Gazze’ye Destek Buluşması'

Kütahya Gazze İnisiyatifi Platformu, “Kütahya’dan Gazze’ye Bir Nefes” programını düzenledi. Programa çok sayıda kişi katıldı.

Türk basınına göre, Kütahya Gazze İnisiyatifi Platformu’nun düzenlediği “Kütahya’dan Gazze’ye Bir Nefes” programı kapsamında Kütahya’ya gelen konuklar, Vali Musa Işın’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarete tarihçi-yazar Mustafa Armağan, gazeteci Erkan Tan, akademisyen ve aktivist Necmettin Erbakan Akyüz, araştırmacı-yazar Fatih Tuğra Doruk gibi birçok tanınmış isim katıldı. Vali Işın, konukları ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek Gazze halkına destek amacıyla yapılan bu anlamlı etkinliğin Kütahya’da gerçekleştirilmesinden onur duyduklarını ifade etti. Konuklar ise, Kütahya halkının Gazze’ye yönelik duyarlılığı ve desteği için teşekkürlerini iletti.

News ID 1921627

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