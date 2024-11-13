Çin: İran ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin gelişmesini destekliyoruz

Global Times’e göre, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, bügünkü basın toplantısında yaptığı açıklamada, Tahran ve Riyad arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesinin ve gerginliğin azaltılmasının önemine değinerek, bu sürecin devamını olumlu olarak değerlendi.

Kızıldeniz'in durumuna ilişkin değerlendirme yapan Lin Jian, bu denizin, mal ve enerji trensferi açısından önemli bir uluslararası ticaret yolu olduğunu belirtti.

Bu denizin mevcut durumunun Siyonist rejimin Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarından kaynaklandığına dikkat çeken Lin jian, “Tüm taraflar bu bölgedeki gemi taşımacılığının güvenliğini yasal olarak korumalı ve aynı zamanda Yemen dahil Kızıldeniz kıyısındaki ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermelidir” ifadelerinde bulundu.