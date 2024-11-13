ABD bugün Polonya'da askeri üs açıyor

ABD Çarşamba günü Polonya'nın kuzeyinde yeni bir hava savunma üssünü resmen hizmete açarken Varşova, Donald Trump'ın başkanlık seçimlerini kazanmasının ardından yaşanan gerginliğin ortasında vatandaşlarına NATO'nun güvenliklerini garanti ettiği konusunda güvence vermeye çalışıyor.

Baltık kıyısı yakınlarındaki Redzikowo kasabasında yer alan üssün 2000'li yıllardan beri üzerinde çalışıldığını belirten Varşova, üssün Beyaz Saray'da kim olursa olsun Washington'la askeri ittifakının sağlam kaldığını sembolize ettiğini söylüyor.

Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski Salı günü X'te yayınlanan bir videoda “Biraz zaman aldı ama bu inşaat ABD'nin jeostratejik kararlılığını kanıtlıyor” dedi ve ekledi: “Polonya-Amerikan ittifakı, Varşova ve Washington'da kim yönetirse yönetsin güçlüdür.”

Trump ile sıcak ilişkilerini vurgulayan muhafazakar Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda da üssün açılış törenine katılacak. Pazartesi günü gazetecilere yaptığı açıklamada Trump'ın kendisini arayarak Polonya'nın bağımsızlık gününü kutladığını söyledi.