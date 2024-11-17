Senegal erken genel seçim için sandık başında

Yerel saat ile 08.00'de başlayan oy verme işlemi 18.00'de sona erecek. Başkent Dakar'da bazı oy verme merkezleri önünde uzun kuyruklar oluştu.

Yaklaşık 7,3 milyon seçmenin bulunduğu ülkede koalisyon ve siyasi partilerin hazırladığı 41 listeden seçilecek 165 milletvekili, 5 yıllığına meclise girmeye hak kazanacak.

Erken seçimin favorisi olarak Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye ve Başbakan Ousmane Sonko'nun partisi PASTEF gösteriliyor.

Eski Cumhurbaşkanı Macky Sall'in liderliğindeki "Takku Wallu (Yerel dil Volofçada 'yardım için birleşmek')" koalisyonu, nisanda yapılan cumhurbaşkanı seçiminde aday olan eski Başbakan Amadou Ba'nın önderliğindeki "Jamm ak Njarin (Volofçada 'barış ve refah')" koalisyonu ve Dakar Belediye Başkanı Barthelemy Dias'ın liderlik ettiği Samm Sa Kaddu (Volofçada 'sözümü tutuyorum')" koalisyonu da favoriler arasında yer alıyor.

Sonuçlara ilişkin genel eğilimin gece yarısı belli olması beklenirken, Ulusal Seçim Komisyonunun sonuçları en geç 22 Kasım'da açıklaması bekleniyor.

Yeni meclis, sonuçların resmiyet kazanmasının ardından 45 gün içinde göreve başlayacak.

Senegal'de son genel seçim Temmuz 2022'de yapılmıştı.