İran- Suudi Arabistan ilişkileri tüm bölgenin çıkarlarına hizmet edecek

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Taht Revançi, sosyal medya hesabı X’ten yaptığı paylaşımda Suudi Arabistan ziyaretini değerlendirdi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Taht Revançi paylaşımında, “Suudi Arabistan gezisi sırasında mevkidaşım Valid el-Harici yapıcı ve verimli görüşmelerde bulundum. Bu görüşmelerde ikili, bölgesel ve uluslararası düzeyde ilgi duyulan çeşitli konular ele alındı” ifadesini kullandı.

Taht Revançi’nin paylaşımında ayrıca, “İran ve Suudi Arabistan birçok ortak noktaya sahip iki kardeş ve komşu ülkedir ve yakın ilişkileri tüm bölgenin çıkarlarına hizmet edecektir” denildi.