İran ve Suudi Arabistan bölgede barış sağlamaya çalışıyor

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Taht Revançi, Şarkul Avsat gazetesine verdiği demeçte, İran ve Suudi Arabistan ilişkilerini değerlendirdi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Taht Revançi, İran ve Suudi Arabistan'ın bölgede kalıcı barış ve huzurun tesis edilmesine çalıştığını belirterek, bunun için ikili bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesi ve mevcut tehditlerin azaltılması gerektiğini söyledi.

Taht Revançi, ayrıca, iki ülke arasında çeşitli siyasi, güvenlik, ekonomik, ticari ve konsolosluk alanlarındaki işbirliğinin, tarihi ve kültürel benzerlikler ile iyi komşuluk ilkesine dayalı olarak genişletilerek sürdürülmesine vurgu yaptı.