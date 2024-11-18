Kenya'nın yeni Tahran Büyükelçisi görevine başladı

Kenya'nın yeni Tahran Büyükelçisi Jonah Maina Mwangi, İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi tarafından kabul edildi.
Görüşmede Kenya Büyükelçisi güven mektubunun bir kopyasını Dışişleri Bakanı Irakçi'ye sundu.
Kenya'nın yeni Tahran Büyükelçisi Jonah Maina Mwangi, İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi tarafından kabul edildi.
Kenya'nın yeni Tahran Büyükelçisi Jonah Maina Mwangi, İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi tarafından kabul edildi.
Görüşmede Kenya Büyükelçisi güven mektubunun bir kopyasını Dışişleri Bakanı Irakçi'ye sundu.
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