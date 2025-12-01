Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın yardımcısının kızının beyin ölümü gerçekleşti

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı İsmail Saghab İsfahani'nin eşi, dün Germsar–Tahran otoyolunda meydana gelen ağır trafik kazasında hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısının üç çocuğu ve kayınpederi ise çeşitli yaralanmalarla Germsar'daki tıp merkezine sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Saghab İsfahani'nin kızının bugün beyin ölümü gerçekleştiği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, eşinin vefatı ve üç çocuğunun geçirdiği kaza nedeniyle hastaneye kaldırılan Saghab İsfahani'ye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.