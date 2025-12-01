ABD'nin Suriye Temsilcisi Barrack Bağdat temaslarının ardından Şam’a gitti

Arap medyasına göre, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Trump’ın Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Bağdat temaslarının ardından Şam’a gitti.

Tom Barrack, Şam’da sözde Suriye Cumhurbaşkanı Colani ile bir araya geldi.

Colani'nin ofisinden yapılan açıklamaya göre, görüşmede bölgedeki son gelişmeler ele alındı.

Sudani-Barrack görüşmesi

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, dün ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile bir araya geldi. Irak Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada, görüşmede Irak'ın Suriye'nin istikrarını, güvenliğini, refahını ve ekonomik toparlanmasını desteklemeye devam edebilmesi için uygulanabilir yolların ele alındığı ifade edildi. Açıklamada, bu desteğin aynı zamanda Irak'ın istikrarını ve kalkınmasını da güçlendirecek bir adım olarak değerlendirildiği vurgulanarak, ayrıca bölgedeki muhtemel bir gerilimin önlenmesi, anlaşmazlıkların diplomatik yollarla çözülmesi ve bölgenin işbirliği, ekonomik büyüme ve uzun vadeli istikrar yoluna girmesi konularının gözden geçirildiği aktarıldı.

Barrack ise, bu ortak hedeflerin gerçekleşmesinde Irak'ın üstlenebileceği yapıcı ve önemli role vurgu yaptı.

