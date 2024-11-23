Siyonist bir haham BAE'de kayboldu

Yediot Aharonot gazetesi, İsrailli bir hahamın Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) kaybolduğunu ileri sürdü.

Gazete, Siyonist güvenlik servislerinin BAE'de kaybolan haham için harekete geçtiğini bildirdi.

Walla haber sitesinin iddiasına göre güvenlik servisleri, bu hahamın bölge ülkelerinden biri tarafından kaçırıldığına veya öldürüldüğüne inanıyor.

İsrail rejimi ve BAE arasında "ilişkilerin tamamen normalleşmesine" ilişkin anlaşmanın resmi imza töreni 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da yapılmıştı.