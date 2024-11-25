  1. İran
25 Kas 2024 08:52

İran, “Siyonist hahamın öldürülmesiyle ilgisi olduğu” iddiaları reddetti

İran, “Siyonist hahamın öldürülmesiyle ilgisi olduğu” iddiaları reddetti

İran’ın Abu Dabi Büyükelçiliği, BAE'de Siyonist bir hahamın öldürülmesinde Tahran’ın parmağı olduğu yönündeki iddiaları kategorik olarak reddetti.

Siyonist bir hahamın BAE'de öldürülmesinin ardından bazı Batılı ve Siyonist medya, İran'ı bu cinayette parmağı olmakla suçladı.

İran’ın Abu Dabi Büyükelçiliği Reuters’a yaptığı açıklamada, BAE'de Siyonist hahamın öldürülmesinde Tahran’ın parmağı olduğu yönündeki iddiaları kategorik olarak reddetti.

İran’ın açıklamasında, “Bu şahsın öldürülmesine İran'ın müdahale ettiği yönündeki iddiaları kesinlikle reddediyoruz” ifadesine yer verildi.

Siyonist "Yedioth Ahronoth" gazetesi 23 Kasım’da Birleşik Arap Emirlikleri’nde bir Siyonist hahamın kaybolduğunu iddia etmişti.

İbranice yayın yapan medya organları dün, Birleşik Arap Emirlikleri’nde kaybolan Siyonist hahamın cesedinin bulunduğunu bildirmişti.

News ID 1922053

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