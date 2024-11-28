İngiltere: "Netanyahu'yu Tutuklayacağız!"

Lammy, İngiltere Parlamentosu Dışişleri Komitesi'nde yaptığı konuşmada, Lahey Mahkemesi'nin Netanyahu hakkında Gazze'de işlenen savaş suçları nedeniyle çıkardığı tutuklama kararına sadık kalacaklarını ifade etti. Netanyahu'nun İngiltere'ye girmesi durumunda bu kararın uygulanacağını belirten Lammy, "Bu kararı görmezden gelmek ya da aşmanın bir yolu yok," dedi.

Buna rağmen, Lammy, Netanyahu ve İsrail hükümetinin üst düzey yetkilileriyle Gazze'de ateşkes sağlanması ve Filistinlilere insani yardım ulaştırılması gibi konular üzerine diyaloglarını sürdüreceğini söyledi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi, 21 Kasım Perşembe günü Siyonist rejim Başbakanı Benjamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında Gazze'de işlenen savaş suçları nedeniyle tutuklama kararı çıkardı. Kararın ardından İsrail, mahkemenin meşruiyetini hedef alan ve lobi faaliyetlerini yoğunlaştıran açıklamalar yapsa da, birçok ülke, Avrupa ve Amerika dahil, bu kararı uygulama taahhüdünde bulundu. Avrupa Birliği Dış Politika Sorumlusu Josep Borrell ise mahkemenin kararını siyasi bir karar olarak görmediğini vurguladı ve bu karara saygı duyulması gerektiğini belirtti.