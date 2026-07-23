İran, Ürdün'deki ABD hedeflerini vurdu

İran'ın Ürdün ve diğer bölge ülkelerindeki ABD üslerine yönelik misilleme operasyonları sürüyor.

Devrim Muhafızları Ordusu, Ürdün topraklarındaki ABD askeri tesislerine yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Devrim Muhafızları’ndan yapılan açıklamada, “Bu operasyonda ABD yapımı bir THAAD füze savunma sisteminin radarı, bir Patriot hava savunma sistemi ve bir C-RAM radar sistemi hedef alınarak imha edildi. Ayrıca ABD üssündeki yakıt depoları alev aldı.

Operasyon sonucu bir helikopter ekipman deposu ile helikopter bakım-onarım hangarı da ateşe verilerek imha edildi” ifadeleri kullanıldı.

Ürdün halkına hitap edilen mesajda, “Sizin Savunma Bakanınız bile ABD askerlerinin izni olmadan girme hakkı olmayan bir yere saldırdık” denildi.