Ortadoğu’da barış için yapıcı bir rol üstlenmeye hazırız

Çin'in Tahran Büyükelçisi Cong Peiwu, İran-Çin diplomatik ilişkilerinin 55. yıl dönümü kapsamında kaleme aldığı yazıda, Ortadoğu’daki gelişmeleri değerlendirdi.

Çin’in İran Büyükelçisi, bölgesel gerilimlere değinerek, “Savaş ve çatışmalarda kazanan yoktur; milletlerin önündeki tek doğru yol, barış içinde bir arada yaşamaktır.” dedi.

İran’ın stratejik ortağı olarak Çin’in tutumunu vurgulayan Büyükelçi Peiwu, Pekin’in her zaman adil ve sorumlu bir duruş sergilediğini belirtti. Çin’in; hegemonik saldırganlığa, yasa dışı yaptırımlara ve baskılara şiddetle karşı çıktığını ifade eden Peiwu, barış odaklı tüm girişimleri desteklediklerini kaydetti. Peiwu ayrıca, ülkesinin İran’ın egemenliğini, güvenliğini ve ulusal onurunu koruma çabalarına destek verdiğini, İran’ın Fars Körfezi’ne kıyısı olan Arap ülkeleri ve bölge devletleriyle ilişkilerini geliştirme sürecini ise memnuniyetle karşıladığını dile getirdi.

Büyükelçi, Çin’in sorumlu yaklaşımıyla yapıcı rolünü sürdürmeye devam edeceğini ve Ortadoğu’da barış ve istikrarın en kısa sürede tesis edilmesi için tüm çabalarını ortaya koymaya hazır olduğunu yineledi.