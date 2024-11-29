Mehr ile Katar Haber Ajansı işbirliği anlaşması imzaladı

Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Mehr Haber Ajansı Genel Müdürü Dr. Mehdi Rahmeti ve beraberindeki medya heyeti Katar resmi haber ajansı QNA'yı ziyaret etti.

Dr. Mehdi Rahmeti, burada Katar Haber Ajansı Başkanı Ahmed Said er-Rumeyhi ile bir araya geldi. Baş başa görüşmenin ardından Mehr Haber Ajansı ile QNA arasında işbirliği anlaşması imzalandı.

Mehdi Rahmeti ve Said er-Rumeyh, iki kurum arasında işbirliğe yönelik anlaşmaya imza attı.

Haber paylaşımı ve yeni medya teknolojilerinin değişimini güçlendirmeyi amaçlayan anlaşma, Mehr ve QNA arasındaki ilişkileri artırma yönünde önemli bir adımdır.