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29 Kas 2024 13:31

Mehr ile Katar Haber Ajansı işbirliği anlaşması imzaladı

Mehr ile Katar Haber Ajansı işbirliği anlaşması imzaladı

Mehr Haber Ajansı ile Katar resmi haber ajansı QNA arasında işbirliği anlaşması imzalandı.

Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Mehr Haber Ajansı Genel Müdürü Dr. Mehdi Rahmeti ve beraberindeki medya heyeti Katar resmi haber ajansı QNA'yı ziyaret etti.

Mehr ile Katar Haber Ajansı işbirliği anlaşması imzaladı

Dr. Mehdi Rahmeti, burada  Katar Haber Ajansı Başkanı Ahmed Said er-Rumeyhi ile bir araya geldi. Baş başa görüşmenin ardından Mehr Haber Ajansı ile  QNA arasında işbirliği anlaşması imzalandı.

Mehr ile Katar Haber Ajansı işbirliği anlaşması imzaladı

Mehdi Rahmeti ve Said er-Rumeyh, iki kurum arasında işbirliğe yönelik anlaşmaya imza attı.

Mehr ile Katar Haber Ajansı işbirliği anlaşması imzaladı

Haber paylaşımı ve yeni medya teknolojilerinin değişimini güçlendirmeyi amaçlayan anlaşma, Mehr ve QNA arasındaki ilişkileri artırma yönünde önemli bir adımdır.

News ID 1922151

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