Beşar Esad: Teröristler sadece güç dilinden anlıyor

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, bugün Abhazya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Badra Gunba ile telefon görüşmesi yaptı.

Badra Gunba, Abhazya Cumhuriyeti'nin Suriye'nin yanında yer aldığını belirterek, ''Suriye'nin şu anda karşı karşıya olduğu organize terör saldırılarında Şam'ın yanında yer alıyoruz.'' dedi.

Gunba, ''Zaferin eninde sonunda Suriye hükümeti ile halkının ve liderlerinin olacağına inanıyoruz.'' ifadesini kullandı.

Beşar Esad da telefon görüşmesinde, “Terör yalnızca güç dilinden anlar ve bu dille, destekçisi, sponsoru kim olursa olsun onu kırıp yok edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Suriye lideri, teröristlerin halkı veya kurumları temsil etmediğini sözlerine ekledi.