Irak'tan Suriye’ye destek

Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Araci’nin ofisinden yapılan açıklamaya göre, Ulusal İstihbarat Konseyi, bugünkü toplantısında bölgede yaşanan son gelişmeleri, Irak ulusal güvenliğini ve alınması gereken önlemleri değerlendirdi.

Açıklamada, Suriye’deki son olayların yaratabileceği tehditler ele alınarak, Irak ulusal güvenliğini korumak için alınması gereken önlemler masaya yatırıldı.

"Suriye’de yaşananların terör eylemleri olduğu" vurgulanan açıklamada, “Irak, kardeş Suriye halkı ve cesur ordusunun terörle mücadelesinde yanında duracaktır” ifadelerine yer verildi.

Konseyin, toplantıda ele alınan önerileri Irak Silahlı Kuvvetler Genel Komutanı’na sunacağı bildirildi.