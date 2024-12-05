Tahran'da 100 isimsiz şehit için veda töreni

İran ile Saddam rejimi arasında yapılan 8 yıllık savaşta vatan uğruna canlarını feda eden 100 isimsiz şehit için Tahran'da veda töreni düzenlendi.

Başkent Tahran'da düzenlenen tören çok sayıda kişinin katılımıyla gerçekleşti.

Törene İslami Şura Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf konuşmacı olarak katıldı.

Galibaf burada yaptığı konuşmada, ''Şehitlerin ve Hazreti İmam Hüseyin (a.s) yolundan asla ayrılmamalıyız.'' dedi.

Törene Tahran Belediye Başkanı Ali Rıza Zakani'nin de katıldığı öğrenildi.

Şehitlere veda töreni Tahran Üniversitesi'nin ana kapısı önünde düzenlendi.