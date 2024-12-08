Irak’ın Meşhed Başkonsolosu göreve başladı

Irak'ın İran’ın Meşhed kentindeki yeni Başkonsolosu Selam Celal al Tamimi dün İran Dışişleri Bakanlığı’nın Meşhed Ofisi Müdürü Ahmed Masumifer ile bir araya geldi.

Irak'ın İran’ın Meşhed Başkonsolosu olarak atanan Al Tamimi bu görüşmenin ardından göreve başladı.

Al Tamimi bu görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iki dost ve kardeş ülke olan İran ve Irak arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla kendisine verilen görevleri yerine getirebilmesini temenni etti.

Taraflar ayrıca iki ülke arasındaki ilişkilerin özellikle ekonomik, bilimsel, kültürel alanlardaki ilişkilerin gidişatından memnuniyet duyduklarını dile getirerek, turizm alanında ilişkilerin geliştirilmesine vurgu yaptılar.