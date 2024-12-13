6 milyon Suriyeli mülteci nerede?

El Cezire'ye göre, Avrupa ve Ortadoğu ülkeleri, Suriye merkezi hükümetinin düşmesiyle aynı zamanda Suriyeli mültecileri ülkelerine geri göndermeye çalışırken, kanıtlar bu ülkenin geri dönen mülteci akınına hazır olmadığını gösteriyor.

Suriye savaşının başladığı 2011 yılında ülkenin nüfusu 21 milyondu. Savaşta yaşanan yüzbinlerce insan kaybının yanı sıra bu ülkede 13 milyon insan da yerinden edildi.

Birleşmiş Milletler'in 2024 yılı tahminleri, halen 7 milyon 400 bin Suriyelinin bu ülke içinde yerinden edilmiş durumda olduğunu gösteriyor. Bunlardan 4 milyon 900 bin Suriyeli başta Türkiye olmak üzere komşu ülkelere sığındı.

Avrupa ülkeleri de 1 milyon 300 binin üzerinde Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapıyor ve bu mültecilerin en büyük kısmını Angela Merkel'in şansölyeliği döneminde Almanya kabul etti.

BM raporuna göre en fazla Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapan ülkeler sırasıyla şöyle:

Türkiye: 3 milyon 112 bin kişi

Lübnan: 774 bin kişi

Almanya: 716 bin kişi

Irak: 286 bin kişi

Mısır: 156 bin kişi

Avusturya: 97 bin kişi

İsveç: 86 bin kişi

Hollanda: 65 bin kişi

Yunanistan: 50 bin kişi