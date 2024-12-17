İsrail'in kökü kazılacaktır

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, Peygamber Efendimizin (sav) sevgili kızı Hz. Fatımatüz Zehra'nın (sa) mübarek doğum günü arifesinde bu sabah ülkenin farklı kesimlerinden bir grup kadınla Tahran’daki İmam Humeyni (r.s) Hüseyiniyesi’nde bir araya geldi.

Devrim Lideri Ayetullah Hamanei bu görüşmede, herkesin özellikle de kadınların düşmanın yöntemlerine karşı dikkatli olması ve sloganlar ve kışkırtmalara aldanmaması gerektiğini vurguladı.

Ayetullah Hamanei, ABD ve Siyonist rejimin ve bazı müttefiklerinin Suriye'de yaşananların ardından direnişin bittiği yönündeki düşüncesinin tamamen yanlış olduğunu ifade etti.

"Siyonist rejim, Hizbullah'ı Suriye üzerinden kuşatıp yok edeceğini düşünüyor" diyen Ayetullah Hamanei, "Ancak kökü kazılacak olan şey İsrail'dir" ifadesini kullandı.