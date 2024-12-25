  1. İran
25 Ara 2024 10:04

Devrim Lideri'nden Ulusal Namaz Konferansı'na mesaj

Devrim Lideri'nden Ulusal Namaz Konferansı'na mesaj

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, 31. Ulusal Namaz Konferansı’na gönderdiği mesajda, namazın vakitte kılınması ve huşu ile eda edilmesinin önemine vurgu yaptı.

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, 31. Ulusal Namaz Konferansı'na gönderdiği mesajda, namazın vaktinde kılınması ve huşu ile eda edilmesinin önemine vurgu yaptı.

Ayetullah Hamanei, mesajında, namazın bireysel ve toplumsal hayattaki etkilerinin ancak dikkat ve kalp huzuruyla mümkün olacağını belirtti.

Devrim Lideri, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Namaz, tüm varlığın sahibi ve kıyamet gününün hâkimi olan bir Zat’a hitap edilerek kılınır. Bu bilinçle, vakitte eda edilen bir namaz, kişinin ruhunda ve ardından bireysel ve toplumsal yaşamında derin etkiler bırakır. Bu konuda özellikle gençler daha fazla muhatap alınmalıdır."

News ID 1922824

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