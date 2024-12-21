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21 Ara 2024 15:46

İran Kültür Bakanlığı: "TRT" Farsça kanalının çalışma ruhsatı yok

İran Kültür Bakanlığı: "TRT" Farsça kanalının çalışma ruhsatı yok

İran İslami İrşad ve Kültür Bakanlığı'nın Medya ve Reklam İşlerinden Sorumlu Yardımcılığı, yayınlanan bazı haberlerin aksine TRT Farsça kanalının çalışma ruhsatı olmadığını bildirdi.

İran İslami İrşad ve Kültür Bakanlığı'nın Medya ve Reklam İşlerinden Sorumlu Yardımcılığı’nın Halkla İlişkiler Birimi tarafından TRT Farsça kanalına faaliyet ruhsatı verilmesine ilişkin gazetelerden birinde yayımlanan yazıyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Bu kurum, bu konuda herhangi bir ruhsat vermemiş ve bu kanalın ruhsatı ile faaliyet başlığı altında belirtilenler doğru değildir” ifadelerine yer verildi.

News ID 1922731

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