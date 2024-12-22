ABD savaş uçağı Kızıldeniz'de düştü

ABD ordusu, Pazar sabahı Kızıldeniz üzerinde yanlışlıkla kendi savaş uçaklarından birini düşürdüğünü açıkladı. Uçaktaki iki pilot uçağı son and terk etti.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, "dost ateşi gibi görünen" bu olayın soruşturulduğu belirtildi. Pilotlardan biri hafif yaralı olarak kurtarıldı.

Düşürülen uçağın, uçak gemisi Harry S. Truman'dan havalanan bir F/A-18 Hornet olduğu açıklandı. Geminin eskort gemilerinden biri olan füze kruvazörü Gettysburg'ün uçağa "yanlışlıkla ateş açıp isabet ettirdiği" bildirildi.