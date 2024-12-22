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22 Ara 2024 09:27

ABD savaş uçağı Kızıldeniz'de düştü

ABD savaş uçağı Kızıldeniz'de düştü

ABD Merkez Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Dost ateşi nedeniyle Kızıldeniz'de bir savaş uçağı düştü." denildi.

ABD ordusu, Pazar sabahı Kızıldeniz üzerinde yanlışlıkla kendi savaş uçaklarından birini düşürdüğünü açıkladı. Uçaktaki iki pilot uçağı son and terk etti.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, "dost ateşi gibi görünen" bu olayın soruşturulduğu belirtildi. Pilotlardan biri hafif yaralı olarak kurtarıldı.

Düşürülen uçağın, uçak gemisi Harry S. Truman'dan havalanan bir F/A-18 Hornet olduğu açıklandı. Geminin eskort gemilerinden biri olan füze kruvazörü Gettysburg'ün uçağa "yanlışlıkla ateş açıp isabet ettirdiği" bildirildi.

News ID 1922742

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