İran'dan saldırgana destek veren ülkelere rest: Sert karşılık verilecek

İran Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Birimi'nin yayımladığı 54 numaralı bildirisinde, İran halkının kararlılığı ve direnişinin "düşman cephesini sarstığı", İslam savaşçılarının saflarını ise daha da güçlendirdiği ifade edildi.

Açıklamada, dün gece Amerikan hava unsurlarının yönlendirmesiyle iki petrol tankerinin Hürmüz Boğazı'nın güneyindeki güvenli olmayan rotadan çıkmaya çalıştığı belirtildi. Tankerlerden birinde şiddetli yangın çıktığı, bunun ardından her iki geminin de hızla geri döndüğü açıklandı.

Bildiride, "Hürmüz Boğazı bizim toprağımızdır. Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri boğazın kontrolünü kararlılıkla elinde tutmaktadır ve binlerce kilometre öteden gelen yabancı güçlerin müdahalesine izin verilmeyecektir. Yüce Allah'ın yardımıyla saldırgan bugün cezalandırılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca saldırgana destek veren ülkelerin tutumlarını değiştirmemeleri hâlinde sert bir karşılıkla karşılaşacakları uyarısı yapıldı.

Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'li yetkililerin tehditkâr açıklamaları ve bölgedeki deniz trafiğine yönelik müdahaleleri sürdüğü sürece Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasının mümkün olmadığını belirterek, bu tür tehdit ve müdahalelerin bölgedeki durumu daha da zorlaştıracağı ve karmaşıklaştıracağı değerlendirmesinde bulundu.