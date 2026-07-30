Pakistan: ABD ile İran arasındaki müzakerelerin yeniden başlaması için çaba gösteriyoruz

AL Jazeera'nın haberine göre, Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İslamabad'ın ABD ile İran arasındaki müzakerelerin yeniden başlaması için tüm çabayı gösterdiğini söyledi.

Sözcü, Tahran ile Washington arasında Hürmüz Boğazı'nın durumu ve bölgedeki gerilimin düşürülmesine ilişkin görüşmelerin sürdüğünü ifade etti.

Pakistanlı yetkili ayrıca, İslamabad'ın hem Tahran'ı hem de Washington'u itidalli davranmaya ve mutabakat zaptının uygulanması amacıyla diyaloğa bağlı kalmaya teşvik ettiğini belirtti.