Erakçi'den Japonya'ya deprem nedeniyle taziye mesajı

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Japonya'nın Kumamoto eyaletinde meydana gelen deprem ve yol açtığı büyük yıkımdan derin üzüntü duyduğunu ifade etti.

Erakçi, İran hükümeti ve halkı adına depremden etkilenenlere ve hayatını kaybedenlerin ailelerine içten taziyelerini sundu.

Bakan Erakçi, mesajında, depremde yaşamını yitirenler için rahmet, yaralılar için acil şifalar dilerken, zarar gören bölgelerin en kısa sürede yeniden inşa edilmesi ve normal hayata dönülmesi temennisinde bulundu.