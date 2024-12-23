Maariv: Yemen’in Tel Aviv’e yönelik tehdidi oldukça karmaşık

El-Meyadin kaynaklı habere göre, Siyonist Maariv gazetesi, Yemen Silahlı Kuvvetleri’nin işgal altındaki topraklara yönelik devam eden füze ve İHA saldırılarının gölgesinde, İsrail’in güvenlik ve askeri çevrelerinin Tel Aviv’e yönelik Yemen tehdidinin artışından derin endişe duyduğunu belirtti. Gazete, bu tehditlerin yapısının oldukça karmaşık olduğunu ve Yemenlilerin sıradan bir düşman olmadığını ifade etti.

Bu Siyonist gazetenin yazdığına göre, Ensarullah ve Yemen Silahlı Kuvvetleri ile karşı karşıya gelmenin karmaşıklığı, işgal altındaki topraklardan binlerce kilometre uzaklıkta bulunmalarından kaynaklanmaktadır. Ayrıca, Yemenlilerin Yemen topraklarının geniş bir bölümünü kontrol altında tutmaları, bu bölgelerin harita üzerinde kesin olarak konumlandırılmasını zorlaştırmakta ve onların yenilgisini zor bir ihtimal haline getirmektedir.

Raporda, Suudi Arabistan’ın Yemen Silahlı Kuvvetleri ile geçtiğimiz yıllarda yürüttüğü savaş ve bu savaşta zafer elde edememesi veya onları teslim alamaması da hatırlatılmaktadır. Bir güvenlik kaynağına dayandırılan haberde, Yemenlilerin İsrail için eşi benzeri görülmemiş bir tehdit olduğu ve Tel Aviv’in onlarla nasıl başa çıkacağını bilmediği ifade edilmektedir.

Son günlerde Yemen Silahlı Kuvvetleri’nin işgal altındaki topraklara yönelik saldırıları sonucunda, işgal altındaki topraklardaki halk sığınakları yeniden açılmıştır. Yemenlilerin Tel Aviv’e yönelik her füze veya İHA saldırısında, iki milyon Siyonist sığınaklara inmektedir.