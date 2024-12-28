Afganistan ve Pakistan sınırında çatışma: 19 Pakistan askeri öldü

Taliban ve Pakistan sınır güçleri arasında silahlı çatışma meydana geldi.

TOLO News'un haberinde, Afganistan'ın Host ve Paktiya vilayetlerinin Pakistan sınırında, iki ülke sınır güçleri arasında çıkan çatışmaların devam ettiği belirtildi.

Host'un Ali Şir ilçesinde Afgan güçlerinin Pakistan güçlerine ait bazı kontrol noktalarını ateşe verdiği kaydedilen haberde, Paktiya vilayetinin Dand-e Patan ilçesinde ise Afgan güçlerinin Pakistan güçlerine ait iki kontrol noktasını ele geçirdiği kaydedildi.

Haberde çatışmalar sonucu 19 Pakistan askeri ile Pakistan güçlerinin havan topu saldırısı sonucu Dand-e Patan ilçesinde 3 Afganistan vatandaşının öldüğü ifade edildi.