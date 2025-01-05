İran'dan Pakistan'daki saldırıya kınama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bakayi, Pakistan’ın Turbat şehri yakınlarında askerleri taşıyan bir otobüse düzenlenen intihar saldırısını sert bir şekilde kınadı.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine, Pakistan hükümetine ve halkına başsağlığı dileyen Bekayi, bu tür terör eylemlerine karşı önlem alınması ve terörle mücadele çabalarının güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Karaçi'den Torbat'a giden Pakistan askerlerini taşıyan otobüse düzenlenen intihar saldırısında 6 Pakistan askeri öldü, 25 asker de yaralandı.

Bu patlamanın sorumluluğunu Belucistan Kurtuluş Ordusu üstlendi.