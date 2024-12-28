Irak, Suriye'ye petrol sevkiyatını durdurdu

Arapça yayınlanan ''Economy-news'' internet sitesinde yer alan habere göre, Irak'tan Suriye'ye petrol sevkiyatı durduruldu.

Iraklı milletvekili Mustafa Sened, ''Irak'tan Suriye'ye petrol sevkilatı durduruldu, ancak Iraklı yetkililer bu konuda henüz resmi bir açıklama yapmıyor.'' dedi.

Sened, ''Irak Suriye'ye her ay yaklaşık 120 bin ton akaryakıt gönderiyordu.'' ifadesini kullandı.

Iraklı ekonomi uzmanı Ahmed Saddam ise, ''Suriye'deki siyasi gelişmeler ve güvenlik sorunları Irak'ın petrol ihracatını durdurmasına neden oldu.'' diye konuştu.

Suriye'nin Baniyas petrol rafinerisi, ülkenin ithalatının büyük bir kısmını karşılayan İran'dan ham petrol sevkiyatlarının durması nedeniyle faaliyetlerini geçici olarak durdurdu.

İran'ın, Suriye'ye ham petrol sevkiyatını kesmesi, Suriye halkının enerji ihtiyaçlarını nasıl karşılayacağı ve ilerleyen dönemde bölgedeki yaptırımların nasıl şekilleneceği konusunu gündeme taşıdı.