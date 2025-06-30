  1. Azerbaycan
30 Haz 2025 20:54

Erdoğan, Azerbaycan'ı ziyaret edecek

Erdoğan, Azerbaycan'ı ziyaret edecek

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Liderler Zirvesi için Azerbaycan'a gidecek.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in daveti üzerine 4 Temmuz'da Azerbaycan'a gidecek.

Erdoğan'ın, Azerbaycan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Zirvesi'ne katılacağı öğrenildi.

Azerbaycan, 3-4 Temmuz 2025 tarihlerinde Hankendi’nde gerçekleştirilecek olan 17. EİT Liderler Zirvesi’ne ev sahipliği yapacak. Zirvede, bölgesel işbirliğini geliştirmek ve sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmek için EİT’nin rolüne vurgu yapılacak.

News ID 1928329

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