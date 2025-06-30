Erdoğan, Azerbaycan'ı ziyaret edecek

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in daveti üzerine 4 Temmuz'da Azerbaycan'a gidecek.

Erdoğan'ın, Azerbaycan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Zirvesi'ne katılacağı öğrenildi.

Azerbaycan, 3-4 Temmuz 2025 tarihlerinde Hankendi’nde gerçekleştirilecek olan 17. EİT Liderler Zirvesi’ne ev sahipliği yapacak. Zirvede, bölgesel işbirliğini geliştirmek ve sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmek için EİT’nin rolüne vurgu yapılacak.