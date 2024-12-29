Baykar'ın Piaggio hamlesi: Türkiye F-35'e geri dönebilir

Milliyet'e göre, dünyanın en büyük SİHA şirketi olan Baykar’ın İtalyan Piaggio Aerospace’i satın alması ses getirirken, bu alım Türk askeri havacılık sektörüyle ilgili yeni gelişmeleri de beraberinde getirebilir.

Zira havacılık sektöründe P.180 Avanti iş jetleri ve uçak motorları üretimiyle tanınan Piaggio Aerospace, F-35 savaş jetlerinde kullanılan ‘F135’ kod adlı motorun üretiminde de rol oynayan bir firma. ABD merkezli ‘Pratt&Whitney’ ile 2006 yılında anlaşma imzalayan Piaggio Aerospace, F-35 savaş jetlerinde kullanılan motorun önemli parçalarının üretilmesi için hak kazanmıştı.

Bu satın alımla Türkiye dolaylı yoldan da olsa F-35 üretiminde yeniden bir rol sahibi olabilir. Daha önce F-35 üretiminde ABD, Avustralya, Kanada, Danimarka, İtalya, Hollanda ve Norveç ile birlikte üretici konumunda bulunan Türkiye, Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın alması sonrası program dışında bırakılmıştı.