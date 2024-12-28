Türkiye'den İran'a bu yaz kaç turist geldi?

İran İstatistik Merkezi, 2024 yazına ait turizm verilerini açıkladı. Yabancı turistlerin ülkeye giriş sayısında artış görülüyor. El sanatları ihracatında ise hareketlilik gözlemlendi. Raporda, yabancı turistlerin ülkeye giriş sayılarına ilişkin bilgiler yer aldı.

Yabancı turist girişinde artış

Rapor, 2024 yazında İran'a kara yoluyla 1 milyon 739 bin 682, hava yoluyla 609 bin 94 ve deniz yoluyla 4 bin 591 turistin giriş yaptığını ortaya koyuyor. Bu rakamlar, bir önceki yıla göre kara yolunda 305 bin 908, hava yolunda ise 105 bin 70 artış olduğunu gösteriyor. Ancak deniz yoluyla gelen turist sayısında 974 kişilik bir düşüş kaydedildi.

En çok ziyaretçi Irak’tan

İran'a giriş yapan turistlerin ülkelerine göre dağılımında ilk sırada Irak bulunuyor.

Yaz döneminde 668 bin 633 Iraklı turist ülkeyi ziyaret etti. Afganistan (308 bin 561), Türkiye (122 bin 87), Pakistan (76 bin 316) ve Azerbaycan (44 bin 790) gibi ülkeler de İran’a en çok turist gönderen ülkeler arasında yer aldı.

Ziyaretçi sayılarında genel düşüş

2024 yazında İran müze ve tarihi mekanlarını ziyaret eden İranlı turist sayısı 5 milyon 18 bin 611, yabancı turist sayısı ise 53 bin 135 olarak belirlendi. Bu rakamlar, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla İranlı ziyaretçilerde 58 bin 910, yabancı ziyaretçilerde ise 74 bin 925 kişilik bir düşüş olduğunu gösteriyor.