İran'ın nükleer doktrininde değişiklik olmamıştır

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan, Umman Sultanlığı Dışişleri Bakanı Badr el-Busaidi ile görüştü.

İki ülke arasındaki ilişkilerin köklü geçmişine değinilen bu görüşmede, ikili konular ve bölgesel gelişmeler ele alınarak, siyasi, güvenlik ve ekonomik alanlar da dahil olmak üzere çeşitli alanlardaki ilişkilerin düzeyinin artırılması ve iki ülke arasında ve Orta Asya ülkeleri ve Rusya ile transit projelerinin teşvik edilmesi üzerinde duruldu.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ahmediyan, Umman Dışişleri Bakanının sorusuna, “Zenginleştirme seviyesinin yükseltilmesine ilişkin iddialar asılsızdır ve İran İslam Cumhuriyeti, İran, Maskat mutabakatının genel çerçevesine bağlıdır” yanıtını verdi.

Ahmediyan, “Medyada söylenenin aksine, İslam Devrimi Lideri’nin görüşüne göre İran İslam Cumhuriyeti'nin nükleer doktrininde herhangi bir değişiklik olmamıştır” dedi.

Siyonist rejimin Suriye topraklarındaki saldırılarını kınayan Ahmediyan, “Direniş zayıflamadı, aksine Suriye topraklarının Siyonist rejim tarafından işgal edilmesiyle, önümüzdeki yıllarda kendini gösterecek yeni bir direniş doğdu” ifadesini kullandı.

Umman Sultanlığı Dışişleri Bakanı Badr el-Busaidi ise, Umman Sultanı'nın her zaman İran İslam Cumhuriyeti ile ilişkilerin geliştirmesinden yana olduğunu belirtti.

Badr el-Busaidi İran ve Umman arasındaki ilişkilerin stratejik düzeyde olduğunu ve iki ülkenin çeşitli konularda yakın işbirliği içinde olduğunu vurguladı.