Pezeşkiyan Umman Dışişleri Bakanı'nı kabul etti

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezşekiyan, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Pezşekiyan, el-Busaidi ile yaptığı görüşmede, İran'ın temel yaklaşımının bölge ve İslam ülkeleri arasında barış ve güvenliği güçlendirmek olduğunu belirtti.

İki ülke arasındaki köklü, samimi ve dostane ilişkilerin önemine dikkat çeken Pezeşkiyan, bu ilişkilerin çeşitli alanlarda geliştiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ayrıca, iki ülke arasında yapılacak ortak ekonomik komisyon toplantısının hazırlıklarının sürdüğünü ve geçmişte varılan anlaşmaların uygulanmasının hızlandırılması için önemli adımlar atıldığını ifade etti.

Pezşekiyan, bölgede Müslüman ülkelerin arasında anlaşmazlıkların sürmesinin ve İsrail gibi saldırgan bir rejimin bu durumu kötüye kullanmasının kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Umman Sultanı'nın Devrim Lideri'ne, İran’a ve İran halkına sıcak selamlarını ileten el-Busaidi ise, iki ülke arasındaki köklü ve tarihi ilişkilerin karşılıklı güven ve iyi niyet temelinde geliştiğini söyledi.

Ummanlı Bakan, iki ülke arasındaki ilişkilerin dostluk ve karşılıklı güven temelinde örnek bir iş birliği modeli olduğunu ifade ederek, İran’la ilişkilerin karşılıklı saygı ve güven ilkeleri üzerine kurulu olduğunu ve bu yaklaşımın Umman’ın değişmez bir politikası olduğunu vurguladı.