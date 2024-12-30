Irakçı: Suriye'de kapsayıcı bir hükümetin kurulmasını istiyoruz

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçı, bugün sabah saatlerinde Umman Sultanlığı Dışişleri Bakanı Badr el-Busaidi ile düzenlediği ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkilerin çeşitli alanlarda gelişmekte olduğunu belirtti.

Bölgesel konularda sürekli istişarelerde bulunduklarını ifade eden Irakçı, bugünkü görüşmede ikili ilişkiler üzerine kapsamlı konuşmalar yaptıklarını söyledi.

Irakçı, iki ülke arasındaki iş birliğinde iyi ilerlemeler kaydedildiğini belirterek, 2023 yılında ticaret hacminin 2020 yılına kıyasla 3 kat arttığını ve geçen yıl iki ülke arasındaki ticaretin 2.5 milyar dolara ulaştığını açıkladı.

Bölgesel konularda yakın görüşlere sahip olduklarını ve sürekli istişarede bulunduklarını vurgulayan Irakçı, Gazze'de acil ateşkesin sağlanması ve insani yardım yollarının açılması gerektiği konusunda mutabık olduklarını ifade etti.

Suriye Konusunda Kapsayıcı Bir Hükümet Vurgusu

Dışişleri Bakanı Irakçı, "Suriye konusunda detaylı görüşmeler yaptık. Toprak bütünlüğünün korunması, birlik ve beraberlik ile tüm etnik ve mezheplere saygı gösterilmesi ve Suriye'de kapsayıcı bir hükümetin kurulması konularında mutabık kaldık. İran'ın tutumları, Umman ve bölgedeki birçok ülkeyle büyük ölçüde örtüşmektedir. Hepimiz Suriye'nin bağımsızlık ve istikrarını destekliyoruz." diye konuştu.

Yemen Hakkında Görüş Alışverişi

Irakçı, Yemen konusunda da görüş alışverişinde bulunduklarını belirterek, "ABD ve Siyonist rejimin Yemen topraklarına yönelik saldırılarını kınıyoruz. Yemen'in birliği ve toprak bütünlüğünü korumaya önem veriyoruz. Barış görüşmelerinin yeniden başlatılmasını umuyoruz ve yeni bir savaşa yol açabilecek komploları engellemek istiyoruz." dedi.

Mesaj Alışverişi Yapılmadı

Dışişleri Bakanı Irakçı, Umman Dışişleri Bakanı ile bugün gerçekleştirdikleri görüşmede ABD’nin İran’a mesaj ilettiğine dair iddialara da açıklık getirdi.

Irakçı, "Umman devleti, İran’ın bazı ülkelerle ilişkilerinde yardımcı olmaya her zaman hazır olmuştur. Daha önce nükleer müzakerelerde, ABD’nin anlaşmadan çekilmesi öncesi ve sonrasında Umman’ın oynadığı rol açıktır. Bu nedenle her zaman Ummanlı dostlarımıza teşekkür ettik." dedi.

Irakçı, bu ziyaret kapsamında herhangi bir mesaj alışverişinin olmadığını belirterek, "Gerekli mesajları, uygun zamanlarda İsviçre Büyükelçiliği aracılığıyla ABD’ye iletiyoruz. Şu anda Umman tarafından böyle bir mesaj bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

Umman Dışişleri Bakanı Badr el-Busaidi ise konuşmasında, "Öncelikle Umman halkının ve liderliğinin selamlarını size ve İran’a iletiyorum. Tahran’da bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Sayın Irakçı ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Bu görüşmeler, iki ülke arasındaki tarihi ilişkilerin derinliğini yansıtmaktadır." dedi.

El-Busaidi, Umman Sultanı’nın yazılı mesajını Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan’a iletmekten onur duyduğunu belirterek, "Bu mesaj, iki ülke arasındaki ilişkilerin genişletilmesi ve ortak çıkarların sağlanması yönünde devam eden istişarelerin bir parçasıdır." diye ekledi.

İkili İşbirliği ve Bölgesel Konular

Ummanlı Bakan, bugünkü toplantıda çeşitli konular üzerinde görüş alışverişinde bulunduklarını ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi ile ulaşımın kolaylaştırılması için yeni adımlar atılması konusunda mutabakata vardıklarını söyledi.

Bölgesel ve Uluslararası Gelişmeler

Siyasi konularda ise bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alındığını ifade eden el-Busaidi, özellikle Suriye, Lübnan ve Filistin meseleleri üzerinde durduklarını belirtti. Irakçı’ya misafirperverliği için teşekkür eden el-Busaidi, İran ve Umman arasındaki işbirliğinin iki halkın yararına olacak şekilde devam edeceğini vurguladı.

Umman’ın Suriye Konusundaki Tutumu

El-Busaidi, Suriye’ye ilişkin olarak Umman’ın İran ile benzer bir duruşa sahip olduğunu belirterek, "Biz de İran gibi diğer ülkelerin iç işlerine müdahale etmeme politikasını destekliyoruz. Suriye’nin bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve egemenliğini korumak önemlidir. Suriye’nin uluslararası rolünü üstlenmesini destekliyoruz. Farsi Körfezi İşbirliği Konseyi bünyesinde ortak hedefleri gerçekleştirmek için çaba göstermekteyiz. Bu çabalar, Suriye’nin bağımsızlığını desteklemeye yöneliktir." dedi.